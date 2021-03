Sanremo 2021, Ambra Angiolini difende Francesco Renga dalle critiche

Ambra Angiolini ha difeso l’ex-compagno Francesco Renga dalle dure critiche rivoltegli dal collega Willie Peyote, in gara a Sanremo 2021.

La 71esima edizione del Festival di Sanremo ha portato con sé ventate di polemiche tra i Big in gara che non hanno risparmiato, ad esempio, Francesco Renga.

Sanremo 2021, Ambra Angiolini difende Francesco Renga

Francesco Renga ha partecipato a Sanremo 2021 con il brano Quando trovo te, classificandosi al 22esimo posto.

Nel corso della kermesse, sono apparsi in modo evidente i problemi alla voce del cantautore, rapidamente segnalati sui canali social dai telespettatori che hanno seguito il programma.

A questo proposito, tuttavia, una delle critiche più aspre è venuta dal collega Willie Peyote che ha commentato l’esibizione di Renga durante la serata sanremese dedicata alle cover in questi termini: «Era uno dei rappresentanti della bella vocalità italiana, ma questa sera ha cagato sul microfono.

Dico solo che sembrava Aiello».

La brutalità delle critiche di Willie Peyote ha provocato l’intervento di Ambra Angiolini, ex-compagna del cantante bresciano, che ha risposto alla dichiarazione tramite un post su Instagram corredato dalla seguente didascalia: «Gli altri fanno i paraculi e cagano sui microfoni, ma quello che esce dalla sua bocca è l’unica cosa che puzza».

Il legame tra Ambra Angiolini e Francesco Renga dopo la separazione

Ambra Angiolini e Francesco Renga si sono separati nel 2015, dopo aver vissuto una storia d’amore durata per 11 anni e dalla quale sono nati i due figli della coppia, Jolanda e Leonardo.

Nonostante la fine del loro rapporto, tuttavia, Ambra Angiolini e Francesco Renga hanno conservato un buon rapporto, soprattutto a tutela dei propri figli.

Pochi mesi fa, infatti, proprio il cantautore bresciano aveva affermato rispetto all’ex-compagna: «Anche se Ambra e io non stiamo più assieme e abbiamo altre relazioni, ci vediamo spesso. Insomma, non abbiamo mai perso il senso di famiglia. Anzi, noi quattro siamo ancora una famiglia».

Il legame tra i due, poi, è apparso ancora più evidente durante le cinque serate del Festival di Sanremo 2021 nel momento in cui Ambra Angiolini ha spinto i propri followers, oltre 800mila, a votare per l’ex-compagno in gara.