Rabbia della produttrice degli Extraliscio che non si sono potuti esibire a Domenica In. La replica di Mara Venier: “Rispetti papa Francesco”.

Polemiche dopo lo speciale di Domenica In che per l’occasione è stato trasmesso da Sanremo. Il gruppo degli Extraliscio che ha preso parte al festival con il brano “Bianca luce nera” non si è potuto esibire alla nota trasmissione domenicale nonostante fosse stato convocato per i tamponi “prima alle 16.30, poi alle 15.30” – riporta la nota della produttrice Elisabetta Sgarbi.

“La scortesia e la mancanza di attenzione degli autori e della conduttrice di Domenica In è senza scuse”, ha poi dichiarato. Non si è fatta attendere la replica di Mara Venier che in diretta ha spiegato cosa è successo per poi concludere: “Gentile signora qui non è stato mandato via nessuno. Forse lei dovrebbe avere un po’ di rispetto per Papa Francesco”.

Lite tra Mara Venier ed Elisabetta Sgarbi

“Invitano settimane prima gli Extraliscio (un gruppo di 6 musicisti + un tecnico) alla trasmissione, li fanno fermare un giorno in più a Sanremo, li convocano prima alle 16.30, poi alle 15.30, li sottopongono ai tamponi, e poi li rimandano a casa, senza farli esibire e senza fargli dire una parola sulla loro presenza a Sanremo”.

Queste le dure parole di polemica della produttrice degli Extraliscio che con una nota ha espresso il suo disappunto per il trattamento riservato al gruppo freschi di partecipazione alla 71esima edizione del Festival di Sanremo.

Una nota che ha portato ad una pronta replica da parte di Mara Venier che in diretta ha affermato: “Abbiamo cominciato il programma in ritardo perché c’era la diretta” della messa di Papa Francesco.

“Prima di insultare i miei autori e la sottoscritta, si informi bene. Le avranno detto di tornare in studio a Domenica In. Si dia una calmata…” .