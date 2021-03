Serena Rossi ospite del Festival: «Fatele condurre Sanremo 2022»

La partecipazione a Sanremo 2021 di Serena Rossi ha riscosso molto successo portando i fan a chiedere che le venga data la conduzione di Sanremo 2022.

Nel corso della serata finale della 71esima edizione del Festival di Sanremo, Serena Rossi si è unita ad Amadeus sul palco dell’Ariston, emozionando il conduttore e il pubblico a casa.

Serena Rossi in lizza per la conduzione di Sanremo 2022

Ospite a Sanremo 2021, Serena Rossi, reduce dal successo della nuova fiction Mina Settembre, ha sinteticamente presentato Canzone segreta, programma che condurrà a partire da venerdì 12 marzo e andrà in onda su Rai 1. Il progetto è stato brevemente spiegato dall’attrice che ha poi offerto una piccola anticipazione rispetto a quella che sarà la caratteristica principale del suo programma.

Serena Rossi, infatti, sfoggiando un raffinato ed elegante abito firmato da Giorgio Armani, ha intonato la “canzone segreta” o “canzone del cuore” di Amadeus sul palco dell’Ariston.

In questo contesto, sentendo l’ospite cantare A te di Jovanotti, il conduttore si è visibilmente commosso.

La breve partecipazione di Sanremo 2021 dell’attrice napoletana ha conquistato i telespettatori, facendo scatenare il popolo del web. A questo proposito, nelle ultime ore, si stanno susseguendo richieste sui canali social finalizzate ad attribuire a Serena Rossi la direzione e la conduzione della 72esima edizione del Festival di Sanremo, atteso per il 2022.

Non resta che attendere, quindi, eventuali sviluppi futuri rispetto alle decisioni che verranno adottate in merito a Sanremo 2022, soprattutto in considerazione del già annunciato ritiro di Amadeus e Fiorello dalla prossima edizione della rinomata kermesse dedicata alla musica italiana.