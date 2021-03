Una nuova sorprendente avventura potrebbe essere alle porte per Tommaso Zorzi.

Tommaso Zorzi potrebbe ricoprire il ruolo di giudice al serale di Amici. L’influencer, vincitore del Grande Fratello Vip, in passato si era candidato per una poltrona a Tu si que vales, ma non la aveva ottenuta. Adesso potrebbe essere vicino ad un’altra altrettanto prestigiosa.

Al momento si tratta soltanto di rumors, come quelli che lo vedevano come inviato all’Isola dei famosi. Ma mai dire mai.

La nuova avventura di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip soltanto pochi giorni fa, ma sta già pensando di tornare sul piccolo schermo. Secondo quanto riporta IlMessaggero, Maria De Filippi, che ha preso a cuore l’influencer, sarebbe pronta ad affidargli la poltrona di giudice al serale di Amici.

Quest’ultimo partirà alla fine dell’edizione in corso di C’è posta per te.

Tra i due ormai è nato un bel rapporto, tanto che il vincitore del reality show si era addirittura commosso quando la conduttrice gli aveva fatto un video-messaggio a sorpresa. Adesso potrebbero addirittura lavorare insieme. Per Tommaso Zorzi, che ha già ampiamente dimostrato al Grande Fratello Vip di essere uno showman nato, sarebbe senza dubbio una grande opportunità.