Gigi Marzullo è risultato positivo al tampone per il Coronavirus: il conduttore lo ha annunciato in diretta tv nel salotto di Fabio Fazio, dove ha specificato di non avere sintomi particolarmente aggressivi e di trovarsi in isolamento domiciliare.

“Spesso il Covid colpisce: sono leggermente positivo al Covid. Tutto bene, sono in forma, però ovviamente faremo questi 10 giorni a casa”, ha dichiarato Marzullo. In tanti sulle sue pagine social gli hanno fatto gli auguri di pronta guarigione e sono in attesa di conoscere ulteriori novità sulle sue condizioni.

Sono tanti i personaggi televisivi che, come lui, si sono trovati a dover combattere contro il virus: nei giorni scorsi anche la conduttrice Simona Ventura è risultata positiva a Covid-19 e per questo non ha potuto prendere parte al Festival di Sanremo 2021, a cui era attesa per la finale.

Nei mesi scorsi anche Iva Zanicchi, Giovanni Ciacci, Ornella Vanoni, Gerry Scotti, Carlo Conti e Alessandro Cattelan avevano annunciato di essere risultati positivi a Covid-19. A causa del virus Gerry Scotti, Iva Zanicchi e Carlo Conti sono stati ricoverati in ospedale. La cantante in seguito al suo ricovero ha rivelato di aver perso suo fratello, anche lui tragicamente colpito dal virus. In tanti tra i fan di Gigi Marzullo sono in attesa di avere novità sulle sue condizioni di salute e sul suo ritorno in tv.