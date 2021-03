Annuncio speciale dei Maneskin a poche ore di distanza dalla vittoria del Festival di Sanremo.

I Maneskin stanno ancora festeggiando la vittoria alla 71° edizione del Festival di Sanremo. La band romana, divenuta famosa grazie alla partecipazione a X-Factor, ha adesso tante sorprese per i suoi fans. Una di queste è l’uscita del loro album, dal titolo Teatro D’Ira – Vol.

I. Al suo interno ci sarà ovviamente il brano Zitti e buoni. Lo hanno annunciato tramite i social network.

I Maneskin annunciano l’album

“Grazie a tutti voi, insieme abbiamo fatto la storia. Non ci siamo mai sentiti soli, abbiamo sentito il vostro supporto ogni secondo. Questo è solo l’inizio, da domani saranno disponibili i biglietti per i nostri primi palazzetti e non vediamo l’ora di vedervi in transenna, dal posto dove stiamo meglio al mondo, sul palco.

Il 19 Marzo esce “Teatro D’Ira – Vol. I“, il nostro nuovo album. Vi doneremo un pezzo di cuore e non vediamo l’ora di condividerlo con voi. Un ringraziamento speciale va ad Amadeus che ha ceduto in noi e ci ha permesso di partecipare al Festival, Rosario Fiorello, tutto il team della Rai, il maestro Enrico Melozzi e l’orchestra di musicisti che ci ha accompagnato in questa magica avventura, al nostro team di lavoro e a chi ci supporta dal giorno zero”.

Lo hanno scritto i Maneskin a poche ore dalla vittoria del Festival di Sanremo.

Doppia data del tour a Milano

I biglietti per il tour dei Maneskin stanno andando a ruba. La data di Milano è andata sold out in meno di sei ore. È per questa ragione che la band romana ha annunciato che verrà raddoppiata. La seconda è in programma il 19 dicembre 2021.