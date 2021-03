Simona Ventura e Giovanni Terzi, entrambi positivi al Coronavirus, hanno confessato le loro condizioni di salute.

Simona Ventura ha dovuto rinunciare alla partecipazione al Festival di Sanremo 2021 perché risultata positiva al Coronavirus. Come lei anche il suo compagno, Giovanni Terzi, è risultato positivo alla malattia, e ha offerto delucidazioni sulle sue condizioni di salute.

Simona Ventura positiva al Covid

Simona Ventura è risultata positiva al tampone per il Coronavirus poco prima di prendere parte al Festival di Sanremo 2021. Come lei anche il suo compagno, Giovanni Terzi, è risultato positivo al tampone e per il momento ha fatto sapere che lui e la conduttrice non avrebbe sintomi gravi della malattia. Terzi soffre di un altro problema ai polmoni e per questo sarebbe trattato con Eparina: “Io ho una malattia polmonare molto seria e sono controllato facendo eparina e tutto perché la mia situazione è diversa ma per ora tutto è sotto controllo”, ha affermato.

Simona Ventura intanto – dopo aver manifestato via social il suo dispiacere per non aver potuto prendere parte al Festival di Sanremo 2021 – sarebbe in isolamento domiciliare. Ad annunciare il contagio della conduttrice è stato Amadeus in conferenza stampa. Al momento Simona Ventura ha affermato di non sapere come avrebbe contratto la malattia.

Simona Ventura e Giovanni Terzi sono legati da circa 2 anni e sarebbero dovuti convolare a nozze proprio nel 2020. La coppia era stata costretta a rimandare i fiori d’arancio a data da destinarsi a causa dell’emergenza sanitaria tuttora in corso.