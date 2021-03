Diletta Leotta e Can Yaman si sono lasciati? Dopo San Valentino i due hanno smesso di mostrarsi insieme sui social.

Dopo gli scatti romantici postati a San Valentino e il regalo che Diletta Leotta avrebbe fatto a Yaman per il suo compleanno, i due sono praticamente spariti dai social. Secondo i rumor in circolazione la storia tra i due sarebbe già naufragata.

Diletta Leotta e Yaman: storia finita

La storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman è giunta al termine? Per settimane i due hanno tenuto tutti col fiato sospeso tra avvistamenti dei paparazzi e solo un paio di foto che confermassero la discussa e chiacchierata liaison. Per il compleanno dell’attore turco la conduttrice gli avrebbe donato un maestoso cavallo, mentre a San Valentino i due si erano concessi un romantico bacio al tramonto (prontamente immortalato da una troupe di fotografi).

Il fatto che improvvisamente abbiano smesso di mostrarsi insieme ha alimentato le voci – non ancora confermate dai due diretti interessati – in merito alla presunta fine della loro storia d’amore.

I due confermeranno la notizia? In tanti credono anche che la storia fosse stata costruita a tavolino, e che non essendo “decollata” i due abbiano deciso di mettervi fine prima di essere scoperti. Quale sarà la verità in merito alla vicenda? Prima della love story con Yaman Diletta Leotta era stata legata per quasi un anno a Daniele Scardina, ma la storia tra i due era naufragata in un nulla di fatto all’indomani del primo lockdown per l’emergenza Coronavirus.