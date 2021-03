Giorgia Lucini festeggia la nascita del secondogenito Tommaso.

Giorgia Lucini ha dato alla luce il suo secondogenito, Tommaso. Una gioia immensa per la ex tronista di Uomini e Donne e per il compagno Federico Loschi, giocatore di basket. L’annuncio è arrivato tramite i social lunedì 8 marzo.

La nascita di Tommaso

Giorgia Lucini, nota per avere partecipato a Uomini e Donne e Temptation Island, nonché per la relazione avuta in passato con Andrea Damante, ha raccontato passo passo sui social network la sua seconda gravidanza. Poco prima di dare alla luce Tommaso si è mostrata nelle stories di Instagram al Gemelli, lo stesso ospedale in cui ha partorito la prima volta. “Ogni volta che entro in sala operatoria sono sempre super-agitata, ma lo staff è stato tanto carino e comprensivo che mi ha tranquillizzata in pochi secondi”, ha scritto.

Dopo il parto, invece, a dare qualche notizia in più in merito al lieto evento è stato il compagno Federico Loschi: “Alle 8,35 di oggi, 8 marzo 2021 (festa della donna…) è nato quel gran figo di Tommaso Loschi. Mamma Gio sta bene, anche se un po’ intontita (ma solo poco più del solito). 3,980 kg per 55 cm di ragazzone. Grazie a tutti che stanotte e all’alba vi siete preoccupati per lei e per il bimbo, di me come al solito non se n’è fregato nessuno“, si legge sul suo profilo.