Giulia Salemi ha condiviso sui social un video di Pierpaolo Pretelli mentre si fa la doccia: il post dell'ex gieffina che ha scatenato i fan

Il Grande Fratello Vip 5 si è concluso da poco più di una settimana dopo una lunghissima edizione durata quasi sei mesi. Tuttavia c’è già chi sente la mancanza dei suoi protagonisti dopo intere giornate e nottate passate in loro compagnia, soprattutto in un periodo così delicato come quello che stiamo affrontando a causa della pandemia da Covid-19.

Gli ex inquilini della casa più spiata d’Italia continuano ad ogni modo a essere molto seguiti sui social, dove spadroneggia la coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi.

Nelle scorse ore proprio la bella influencer italo-persiana ha deciso di condividere un video di Pierpaolo mentre fa la doccia. Come raccontato dalla fortunata, la clip è stata da lei diffusa sui social dopo le numerose richieste dei follower, che sentivano appunto nostalgia delle “lavate” calienti del bel marateota.

La registrazione fatta da Giulia Salemi a Pierpaolo Pretelli sotto la doccia pare sia avvenuta poco prima della puntata di Live – Non è la D’Urso in cui l’ex Velino è stato ospite.

Nello scorrere delle immagini si vede infatti il modello lucano mentre pulisce il vetro dall’acqua per farsi vedere meglio. Inoltre si sente Giulia chiedergli se è pronto per le Sfere e la replica di lui con un simpatico riferimento a un noto personaggio dei videogiochi: “Sì, stasera faccio tipo Pokemon. Vai Pikachu”.