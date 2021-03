Non tutti sanno che Leonardo Lamacchia, prima di Amici, è stato tra i partecipanti di Sanremo Giovani.

In pochi conoscevano Leonardo Lamacchia prima del suo ingresso della scuola di Amici 20 di Maria De Filippi. Il cantante, tuttavia, in passato ha anche parecipato al Festival di Sanremo nella categoria dei Giovani. L’avventura non fu molto soddisfacente, dato che arrivò quarto. Nel talent show sta decisamente andando meglio.

Leonardo Lamacchia a Sanremo Giovani

Leonardo Lamacchia è stato a Sanremo Giovani nella edizione del 2017. Il cantante portò il brano Ciò che resta. Questo fu molto apprezzato, ma al momento della finale si posizionò soltanto quarto. A vincere fu invece Lele, uscente proprio dal talent show della Mediaset. Una delusione che tuttavia non ha spento le speranze dell’attuale allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi. A breve quest’ultimo saprà se avrà la possibilità di fare il suo ingresso al serale.

Un sogno che si potrà realizzare nell’ultima puntata pomeridiana, che andrà in onda sabato 13 marzo.

Il cantante, intanto, nei giorni scorsi ha fatto coming out tramite una lunga lettera a Maria De Filippi che ha commosso tutti. Molti telespettatori hanno imparato ad amare in questi mesi Leonardo Lamacchia e fanno il tifo per lui.