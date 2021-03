Maria Monsè, finita sotto attacco per la foto bollente con sua figlia, ha replicato agli attacchi di Selvaggia Lucarelli.

Maria Monsè è stata travolta da una vera e propria bufera per uno scatto bollente con la figlia minorenne Perla, ritratta insieme a lei in costume da bagno. Selvaggia Lucarelli aveva condiviso lo scatto via social etichettandolo com “disturbante” e l’attrice ha deciso di replicare pubblicamente.

Maria Monsè replica a Selvaggia Lucarelli

Già finita nella bufera per aver mostrato i ritocchi di chirurgia plastica a cui avrebbe fatto sottoporre sua figlia Perla, Maria Monsè ha replicato contro Selvaggia Lucarelli per la foto bollente in cui è ritratta con la 14enne in costume da bagno. La giornalista aveva bollato la foto come “disturbante” e a seguire si era rivolta a Barbara D’Urso “ringraziandola” sarcasticamente per aver lasciato spazio nei suoi salotti tv all’attrice.

Maria Monsè ha replicato pubblicamente con una lettera al vetriolo dove, oltre a difendere il rapporto con sua figlia e la tv di Barbara D’Urso, si è scagliata contro la giornalista: “Quello che dispiace è che un sano rapporto madre-figlia debba essere oggetto di critica offensiva nei miei confronti oltre ad essere usato per proferire attacchi alla signora Barbara D’Urso amatissima dal pubblico visti i milioni di telespettatori che ogni giorno seguono i suoi programmi televisivi”, ha scritto, e ancora: “disturbante secondo i miei criteri di valutazione e’ quella persona che prima Partecipa al reality “la fattoria “ ( partecipammo insieme nel 2006 ) mandato in onda sulla stessa rete televisiva che oggi invece attacchi unitamente alla sua conduttrice di punta ovvero la Signora Barbara d’Urso anziché esserle riconoscente.

“