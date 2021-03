Per Nilufar Addati una importante occasione per spiccare il volo nel mondo della televisione..

Nilufar Addati sarà la conduttrice di Arte in cucina. Per la ex tronista di Uomini e Donne si tratta della prima esperienza in questo ruolo sul piccolo schermo. La giovane non vedeva l’ora di lanciarsi in questa nuova avventura e lo ha annunciato ai suoi fans con grande entusiasmo.

L’annuncio di Nilufar Addati

“Oggi il primo giorno di riprese. Un sogno che si realizza“, ha scritto sui social Nilufar Addati. Il programma Arte in cucina andrà in onda da aprile su Gambero Rosso Channel, nei canali 132 e 412 di SkyItalia. La trasmissione è basata sul mondo della cucina e la conduttrice viaggerà in giro per diverse città italiane incontrando diversi personaggi noti nel settore. L’influencer ha anticipato che immortalerà per i suoi fans anche i momenti vissuti nel backstage.

“Ora vi lascio e corro a registrare!”, ha concluso l’ex tronista di Uomini e Donne.

Nilufar Addati, dopo l’avventura nel programma di Maria De Filippi, aveva anche intrapreso un percorso nel mondo della moda, creando una linea di vestiti. La televisione, tuttavia, è sempre stata la sua principale meta. Arte in cucina sarà senza dubbio una importante occasione per spiccare il volo.