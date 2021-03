Ospite a Live da Barbara D'Urso, Rosalinda Cannavò ha rivelato di essere stata querelata da un ex gieffino: ecco di chi si tratta

Tra le molte vicende vissute nella Casa del Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò ha anche fatto outing a un altro concorrente del reality. Si tratta ovviamente di Massimiliano Morra, come confermato dalla stessa attrice non appena uscita dalla magione di Cinecittà.

L’ex gieffina ha peraltro ribadito la tesi secondo cui il suo collega le avrebbe confidato di essere omosessuale. Già in studio da Alfonso Signorini, Massimiliano era andato su tutte le furie minacciando poi sui social querele e denunce. E così è di fatto successo, come dichiarato dalla stessa Rosalinda a Live – Non è la D’Urso.

“Ho fatto degli scivoloni nella Casa ma non mi pento di nulla” Rosalinda commenta la querela di Massimiliano Morra #noneladurso pic.twitter.com/HcrdW9Ux6u — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 7, 2021

“Mi prendo le mie responsabilità, anzi in passato ho anche cavalcato certi gossip. Ho accettato perché mi ha dato modo di essere qui oggi e di poter fare l’attrice. […] Sì, Massimiliano mi ha querelata. […] Cosa posso dire? Mi prendo giustamente questa querela che mi ha appena fatto. Però devo dire anche che non mi pento di nulla […]”. Come replicherà Morra a tutto ciò? Nel mentre online il gossip sul suo conto continua.

“Massimiliano Morra è stato fidanzato con un ragazzo”

Lele Mora CHOC a Live #noneladurso pic.twitter.com/Nr7YbwEgty — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) October 11, 2020