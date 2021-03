Arisa ha postato sui social una serie di scatti bollenti e ha scritto una dedica al fidanzato Andrea Di Carlo.

Sui social Arisa ha postato una serie di scatti bollenti e ha lanciato un messaggio sulla bellezza, l’accettazione di sé e l’amore (in particolare quello della cantante per Andrea Di Carlo, il nuovo fidanzato).

Arisa: la dedica e le foto

Arisa ha messo definitivamente a tacere i rumor sulla sua presunta crisi con Andrea Di Carlo (manager, tra gli altri, di Can Yaman). La cantante ha postato alcune foto in cui è ritratta in reggiseno e ha confessato di aver superato alcuni dei suoi problemi d’insicurezza anche grazie a un uomo che la faccia sentire bella: “Ho incontrato un uomo capace di ripetermi che sono bella un milione di volte al giorno e ho imparato dalla mia storia precedente che i complimenti non vanno rifiutati.

In più Andrea adora la mia pancia, e quando sto per incazzarmi mi fa ridere. Ho bisogno di qualcuno che mi faccia sentire bella perché mi affranca del dubbio di non esserlo, ed è un problema in meno. Sentirmi apposto mi fa sentire più sicura di amarmi e di amare”, ha scritto la cantante nel suo post via social, che da subito ha fatto il pieno di like.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Nei giorni scorsi erano circolate voci riguardanti una presunta crisi tra i due a seguito di una risposta evasiva che la cantante aveva dato a Mara Venier. A quanto pare non ci sarebbe nulla di vero nella sua presunta crisi con Di Carlo, e tra i due tutto procederebbe a gonfie vele. La coppia ha sempre preferito mantenere la più totale riservatezza sulla propria storia d’amore, ma in tanti sui social non vedono l’ora di saperne di più.