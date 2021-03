Il pastry chef star tv ha ufficializzato la sua storia d’amore con una richiesta di matrimonio. E lei, Chiara, ha risposto sì.

“Ha detto si!“. Damiano Carrara, giudice di Bake Off Italia – Dolci in forno e Cake Star – Pasticcerie in sfida, ha scelto la via dei social per annunciare il suo prossimo matrimonio. Con Chiara. Una notizia che era nell’aria da un pò e che, ora, il pastry chef toscano, di Lucca per l’esattezza, ufficializza con un post su Instagram: “Sapete che non parlo molto della mia vita privata, ma voglio dirvelo: Chiara ha detto sì! Sapete che amo condividere con voi tutti i miei traguardi, le creazioni, le scoperte e le gioie che questo lavoro mi regala.

Al contrario sono sempre stato molto riservato sulla mia vita privata, proteggendola e lasciandola fuori dai social o dagli schermi tv. Adesso però ho voglia di far conoscere a voi che siete parte del mio quotidiano e che mi seguite, anche questa parte di me, di farvi conoscere Chiara, questa famiglia che sta nascendo e che è ad un passo da uno dei momenti più belli…in fondo amare ed essere amati è la felicità più grande che la vita ci possa regalare”.

Damiano Carrara si sposa, l’annuncio su Instagram

Per chi non lo conoscesse, Damiano Carrara è nato nel 1985 ed è diventato super celebre al pubblico perchè fa parte del cast di Bake Off Italia e Cake Star. Prima di far parte di questi programmi, il ragazzo ha ovviamente fatto gavetta: con suo fratello Massimiliano, anche lui pasticcere, si è fatto riconoscere nel dolciario americano con due famose pasticcerie le Carrara Pastries. Ha anche partecipato ad un talent show negli USA su Food Network, dove si è classificato secondo.

In un secondo momento è diventato giudice dei programmi Halloween Baking Championship e Spring Baking Championship. Solo nel 2017, qunndo ha fatto rientro in Italia, è stato scelto come giudice per Bake Off Italia – Dolci in forno e per Cake Star – Pasticcerie in sfida.

Della vita privata, invece, di Damiano si sa poco, in quanto il ragazzo è sempre stato piuttosto riservato. Con la stessa Chiara, la sua futura moglie, è stato così. Si sa davvero poco di lei. Ancora sconosciuta la data del matrimonio e la location precisa, probabilmente solo più avanti si saprà qualche altra indiscrezione in più.

Insomma, un duro colpo per tutte le fans di Damiano, che in questo momento vorrebbero solo essere nei panni di Chiara.