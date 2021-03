Dopo la fine del Gf Vip, Giulia Salemi è subito tornata al lavoro sui social: le nuove proposte per la bella ex gieffina

Giulia Salemi è stata senza dubbio una delle protagoniste assolute della quinta edizione del Grande Fratello Vip appena conclusa. Tra alti e bassi, l’influencer si è fatta decisamente conoscere nella Casa più spiata d’Italia, dove ha anche incontrato l’amore grazie a Pierpaolo Pretelli.

Una volta concluso la sua avventura nel reality, l’ex gieffina ha già accettato il suo primo lavoro.

Se nella magione romana la Salemi non è riuscita a ricucire il rapporto con Tommaso Zorzi, mandandoli anzi definitivamente in frantumi, qui si è però dedicata a nuove amicizie.

Ecco dunque che se il vincitore ha rivelato la verità sulla possibile collaborazione con Maria De Filippi, per Giulia il premio più grande è stato sicuramente aver trovato l’amore. Dopo la fine del Gf Vip 5, Giulia Salemi si è ad ogni modo subito rimessa al lavoro in quella che è diventata la sua professione principale, ossia l’influencer. La bella italo-persiana è infatti tornata super attiva sui social, dove ha ripreso a collaborare per un canale televisivo ma anche per un servizio di streaming.

Tv8 l’avrebbe di fatto chiamata come commentatrice social dell’intervista a Meghan Markle e al principe Harry.