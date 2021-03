Elisabetta Gregoraci e Massimiliano Rosolino testimonial di "Dispensa Stellata", format per la prevenzione dello spreco alimentare

In occasione della Giornata nazionale sulla prevenzione dello spreco alimentare, è stato ideato a Roma un originale showcooking con protagonisti d’eccezione. Infatti ad aprire le danze non c’erano solo esperti cuochi e chef, ma anche personaggi del mondo dello spettacolo molto conosciuti.

Lo show ha avuto sede nella capitale, in particolare nel ristornate “Esposizioni”, noto per la sua eleganza e raffinatezza. Esso è parte integrante del Palazzo delle Esposizioni di via Milano, che ospita spesso sfilate di moda, meeting ed eventi culturali. Lo spettacolo culinario si pone l’obiettivo di consigliare come riutilizzare il cibo, soprattutto quello delle feste come possono essere Natale o Capodanno. E a proposito delle due festività, si è provato a cucinare un tipico piatto di queste occasioni, zampone e lenticchie.

Questo perché lo showcooking è stato organizzato dal Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP.

I vip dell’evento

Il format “Dispensa Stellata”, giunto ormai alla quarta edizione, ha richiesto la partecipazione di due personaggi d’eccezione: Elisabetta Gregoraci e Massimiliano Rosolino. Modella e conduttrice una, campione olimpico l’altro, sono loro a dover cucinare i manicaretti davanti a tutta Italia. Ad aiutarli c’è ovviamente Alessandro Circiello, lo chef di “Esposizioni”. Il capocuoco si è dato da fare per sensibilizzare il pubblico a non buttare niente dopo le festività. Con grande maestria ha messo in pentola tutti quei prodotti dimenticati nella dispensa dopo il Capodanno, ovvero appunto lo zampone e il cotechino. Alla fine tutti questi profumi hanno fatto venire fame a Elisabetta, che entusiasta ha assaggiato i manicaretti.