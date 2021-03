Di cosa si ciberà la prima concorrente vegana dell'Isola dei Famosi? In attesa del fuoco per cuocere il riso dovrà accontentarsi solo del cocco

Fra pochi giorni torneranno a farci compagnia dalla lontana Honduras i nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021. Lunedì 15 marzo prenderà infatti il via la 15a edizione del popolare reality condotto da Ilary Blasi, tuttavia con una novità non presente nelle altre stagioni.

Uno dei naufraghi sarà infatti vegano e si atterrà pertanto ai dettami della propria alimentazione, eliminando dunque qualsiasi cibo di originale animale. In un contesto come quello dell’Isola tale scelta potrebbe rivelarsi alquanto complicata… Come procederà la convivenza con gli altri Vip?

Cosa mangerà la concorrente vegana?

La concorrente vegana è l’ex gieffina Daniela Martani, che da anni non mangia pesce e pertanto dovrà cibarsi solo di cocco. A porsi il problema di quale sarà il suo sostentamento durante lo show sono stati peraltro diversi follower sui social, anche se lei si è dimostrata tranquilla sull’argomento. Intervistata di recente da “Tv Sorrisi & Canzoni”, la provocatoria influencer romana ha dichiarato di voler partecipare alla trasmissione di Canale 5 per ritrovare l’equilibrio con sé stessa attraverso il contatto con la natura.

“Fra le mie abilità di certo non c’è quella della pesca perché sono vegana. Ma sarò una bravissima raccoglitrice di cocchi e frutta. La mia più grande paura è la convivenza. Sono selettiva e dovrò mettere alla prova la mia capacità di adattamento”.