La nuova edizione del Serale di Amici di Maria de Filippi potrebbe nascondere una vera e propria sorpresa. Dopo l’abbandonato degli schieramenti dei concorrenti, quest’anno potrebbero infatti tornare i due team che si sfideranno a suon di coreografie e pezzi canori.

A rivelarlo è stata Lorella Cuccarini sul suo account Twitter, raccontando la visita allo studio della trasmissione e aggiungendo di non vedere l’ora di scoprire come saranno composte le squadre. Spoiler voluto o tremenda gaffe?

Il ritorno delle due squadre sarebbe del resto benvoluto, come palesato da diversi fan dello show di Canale 5.

Oggi, entro per la prima volta nello studio del serale di Amici! In attesa di conoscere quanti ragazzi accederanno e, soprattutto, come saranno composte le squadre, mi sento emozionata io per loro.

In fondo, anche per me è la prima volta.

Come vi immaginate le squadre? #amici20 pic.twitter.com/RrYGwFNQEi

— Lorella Cuccarini (@LCuccarini) March 9, 2021