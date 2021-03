Nell'intervista a quattro de Le Iene, Victoria e Damiano dei Maneskin si sono lasciati andare ad alcune confessioni sulla loro intimità

Freschi freschi della recentissima vittoria al Festival di Sanremo 2021, i Maneskin sono stati ospiti de Le Iene. Dopo essersi esibiti con Zitti e buoni, il brano che li ha portato al primo posto del podio, hanno quindi risposto alle domande degli autori.

Durante l’intervista a quattro, Damiano ha svelato la sua reazione alle voci che lo vorrebbero omosessuale, precisando ad ogni modo che gli piacciono le donne. “Ricevo però molte avance da parte di maschi e non mi dà assolutamente fastidio. Non mi importa nulla nemmeno se dicono che sono gay. Però non dico se sono fidanzato, posso dire che vivo da solo. Se ho avuto una storia con Victoria? Se vi piace ve lo lascio credere, ma non confermo né smentisco.

[…] In passato ho avuto una storia con una donna più grande di me, io avevo 18 anni e lei 34”.

La vera rivelazione choc del bel Damiano è stata tuttavia quella di aver detto di preferire i succhi di frutta agli alcolici! Dal canto suo, Victoria ha confessato di aver avuto una storia con un artista famoso, aggiungendo di aver avuto anche relazioni con donne.

“Io e Damiano? Chissà! […] Ho avuto un flirt con un collega molto famoso, ma non dico chi è. […] Ricevo avance anche dalle donne. Ho avuto avventure e storie durature con delle ragazze ed è andata bene […]”. Insomma, il loro animo rock è decisamente autentico!