Marco Bocci ha lasciato i fan a bocca aperta scegliendo di fare un drastico cambio di look.

Marco Bocci ha deciso di cambiare look seguendo il consiglio di sua moglie, Laura Chiatti: la sua foto via social ha lasciato i fan a bocca aperta.

Marco Bocci cambia look

In tanti sui social sono rimasti scioccati dal nuovo look di Marco Bocci che, su consiglio di Laura Chiatti, ha optato per un taglio decisamente punk.

Sua moglie ha sicuramente apprezzato, e infatti ha condiviso una foto in cui si vede l’attore seduto nel salone di un parrucchiere e ha scritto ironica: “Ok Laura… facciamo i capelli come dici tu.”

Laura Chiatti e Marco Bocci sono convolati a nozze nel 2014 a Perugia e oggi sono più felici ed uniti che mai. La coppia ha due figli, Enea e Pablo, nati rispettivamente nel 2015 e nel 2016. A proposito del suo amore per i figli e del rapporto col marito Laura Chiatti ha dichiarato: “Con loro la mia vita è una favola. Sono rimasta una bambina e non voglio perdere lo sguardo incantato sul mondo.

Invece lo sguardo di mio marito Marco mi ha pervaso l’anima”. Sui social i due attori non mancano di dedicarsi messaggi romantici e spesso le foto bollenti postate da Laura Chiatti sono state realizzate proprio dal marito. Nonostante il successo come personaggi tv la coppia ha sempre preferito mantenere la propria vita privata sotto il massimo riserbo, e i due amano godersi il loro tempo libero in compagnia dei due figli.