Milano, Antonino Spinalbese fotografato in un momento imbarazzante

L’hairstylist e compagno di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese, è stato fotografato a Milano dai paparazzi in un “momento imbarazzante”.

Il compagno di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese, è stato fotografato dai paparazzi in un momento particolare mentre si trovava a Milano.

Antonino Spinalbese paparazzato in piazza a Milano

L’hairstylist Antonino Spinalbese era a bordo della propria auto, in compagnia della fidanzata Belen Rodriguez.

In prossimità della piazza di Milano, però, ha accostato la vettura per dar sfogo a un bisogno fisiologico. Dopo aver parcheggiato, infatti, Spinalbese si è diretto a passo svelto verso un parco situato nelle vicinanze. In questo frangente, infatti, il ragazzo è stato immortalato dai paparazzi del settimanale Chi mentre urinava in strada e si risistemava, poi, i pantaloni. Negli scatti, inoltre, l’hairstylist appare senza mascherina né alcun altro tipo di dispositivo di protezione contro il coronavirus, obbligatorio a livello nazionale.

Subito dopo, totalmente ignaro della presenza di paparazzi, Antonino Spinalbese è rientrato in macchina, ripartendo in tutta tranquillità.

Belen Rodriguez e le foto al fidanzato

La showgirl argentina Belen Rodriguez ha reso ormai evidente la sua passione nel fotografare continuamente il fidanzato: sono noti, ad esempio, i suoi scatti che mostrano il compagno mentre gioca ai videogame o l’accompagna per gli shooting. La vicenda pubblicizzata dal settimanale Chi, tuttavia, è stata opportunamente tralasciata dalla donna.

Recentemente, inoltre, Belen Rodriguez ha reso noto di essere entrata nella 19esima settimana di gravidanza, affermando: «Luna Marie è grande come un mango».

La coppia, infatti, è in attesa della prima figlia mentre la showgirl sta sperimentando la maternità per la seconda volta, dopo la nascita di Santiago, avuto con l’ex-marito Stefano De Martino.