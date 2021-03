Secondo alcune indiscrezioni, il conduttore di “Avanti un Altro” Paolo Bonolis sarebbe intenzionato a lasciare Mediaset per passare in Rai.

Alcune recenti indiscrezioni sembrano indicare un rivoluzionario cambiamento professionale per Paolo Bonolis che potrebbe presto abbandonare la Mediaset a favore di un possibile ritorno in Rai.

Paolo Bonolis, da Mediaset alla Rai: l’indiscrezione

Il contratto con Mediaset di Paolo Bonolis scadrà il prossimo 31 dicembre 2021: infatti, nonostante il conduttore sia stato e continui a essere uno dei volti di punta della rete televisiva, la sua carriera potrebbe subire una solta radicale. A questo proposito, Blogo ha diffuso un’indiscrezione secondo la quale Paolo Bonolis sarebbe intenzionato a non rendersi disponibile al rinnovo del contratto Mediaset preferendo, piuttosto, passare in Rai.

Quale sarà il futuro professionale del conduttore di Avanti un Altro nell’ambito della rete pubblica nazionale sono informazioni avvolte nel mistero ma le opzioni sarebbero molteplici.

A rafforzare l’indiscrezione, però, ci sarebbero anche le svariate dichiarazioni di Bonolis che, più volte, ha dimostrato di non disdegnare una simile ipotesi. Parlando de Il Senso della Vita, ad esempio, aveva affermato con fermezza che il programma non sarebbe stato riconfermato, a meno che non fosse stato trasferito a Viale Mazzini.

Nel futuro di Paolo Bonolis, quindi, ci sarebbe non solo il passaggio in Rai ma sembrerebbe essere anche uno dei nomi più gettonati ai quali affidare l’incarico di direttore artistico del 72esimo Festival di Sanremo nel 2022.

Per il conduttore, poi, potrebbe aprirsi la possibilità di organizzare una nuova edizione de Il Senso della Vita o, ancora, quella di sostituire Mara Venier a Domenica In.

Tuttavia, è da sottolineare che, qualora le voci dovessero trasformarsi in realtà, le sorti di Avanti un Altro diventerebbero estremamente incerte. Il programma, che tornerà in prima serata da venerdì 12 marzo 2021, potrebbe chiudere definitivamente i battenti oppure la sua conduzione potrebbe essere affidata ad altri personaggi del mondo dello spettacolo.