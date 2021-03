Nello studio di Pomeriggio Cinque, condotto da Barbara D’Urso, la vittoria dei Maneskin a Sanremo 2021 è stata accolta dagli ospiti con polemiche e urla.

La polemica incentrata sulla vittoria dei Maneskin al 71esimo Festival di Sanremo è ancora viva, come dimostrano i toni accesi che hanno dominato parte del confronto sviluppatosi nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque, andata in onda su Canale 5 nella giornata di martedì 9 marzo.

Pomeriggio Cinque, urla e polemiche per la vittoria dei Maneskin

Nel corso della puntata di martedì 9 marzo di Pomeriggio Cinque, programma Mediaset condotto da Barbara D’Urso, erano ospiti in studio sia la showgirl Flavia Vento che il conduttore radiofonico Marco Baldini.

Il dibattito si stava svolgendo in modo pressoché normale, nel rispetto dei canoni tipici del format, fino a quando la conduttrice non ha introdotto l’argomento relativo ai vincitori del 71esimo Festival di Sanremo.

La vittoria della rock band romana Maneskin, infatti, continua a essere fortemente contestata e criticata mentre lo sgomento che ne è derivato sta monopolizzando l’attenzione social-mediatica.

L’agitazione seguita alla conclusione della discussa kermesse musicale ha invaso anche lo studio di Pomeriggio Cinque. Durante la puntata del 9 marzo, infatti, gli ospiti hanno ferocemente litigato confrontandosi sul tema “Maneskin”.

Introdotto il topic relativo alla vittoria della band romana, Flavia Vento ha dichiarato in modo fermo e lapidario: «Non mi piacciono per niente! Sono troppo volgari, danno un senso di volgarità».

A corredo dell’esternazione della showgirl, il conduttore radiofonico Marco Baldini ha ribadito che il loro successo testimonia che «i tempi sono cambiati».

A questo punto, la conversazione degenera rapidamente e si fa ricorso a strepiti e urla che impongono alla padrona di casa di ristabilire l’ordine e placare gli impetuosi scontri verbali dei suoi ospiti. A questo proposito, li rimette in riga affermando: «Siamo a scuola?! Per favore, sto parlando. Se mi parlate sopra anche quando tento di lanciare un servizio… davvero a casa cambiano canale e vanno a fare la pipì, anche se non devono andarla a fare».

In questo modo, Barbara D’Urso riesce a placare la polemica e in studio si ricostruisce un clima di calma.