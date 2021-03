Rosalinda Cannavò ha deciso di dire addio ai social dopo esser stata travolta dalle critiche degli haters.

Reduce dall’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip Rosalinda Cannavò ha rivelato di aver ricevuto una pioggia d’insulti sui social. Per questo motivo l’attrice avrebbe deciso di prendere le distanze dai suoi canali social e di dedicarsi maggiormente ai suoi affetti.

Rosalinda Cannavò abbandona social

Rosalinda Cannavò si è sfogata via social dopo i numerosi attacchi ricevuti nei confronti suoi e della sua famiglia da parte degli haters. In particolare la nuova relazione dell’attrice con Andrea Zenga avrebbe scatenato critiche e polemiche, e per questo lei ha annunciato di voler prendere le distanze dai social: “Sono meno presente perché ho deciso di dedicarmi alla mia vita e ai miei affetti.

Non è bello ricevere insulti rivolti a me e alla mia famiglia. Cerco di non pensarci ed è questo il motivo per il quale mi dedico più alla mia famiglia e non ai social”, ha dichiarato.

In particolare l’influencer non ha digerito i continui attacchi ai suoi familiari e al fidanzato Andrea Zenga, con cui la liaison è iniziata proprio alla fine del GF Vip 5. Giuliano Condorelli, suo ex fidanzato, l’ha aspettata per 5 mesi all’esterno della casa e i due erano legati da ben 10 anni. Molti fan dell’attrice hanno giudicato negativamente il suo comportamento verso Giuliano, che nel frattempo ha inviato una lettera di diffida al Grande Fratello Vip affermando di non voler più essere nominato dalla sua ex né dagli altri concorrenti del programma.