Dopo l'ennesimo affronto da parte degli haters, Rosalinda Cannavò ha deciso di replicare con un post molto deciso

Dalla finale del Grande Fratello Vip sono passati alcuni giorni, ma sul reality show di Canale 5 il gossip non si ferma. Il successo della trasmissione è dovuto certamente al cast che ha fatto parte di questa particolare edizione, durata la bellezza di quasi sei mesi.

A spiccare tra i concorrenti c’è sicuramente anche Rosalinda Cannavò, protagonista di un percorso assai altalenante dove si è mostrata nella sua interezza. Una volta uscita dalla Casa di Cinecittà, tuttavia, la giovane è stata travolta non solo dai messaggi di amore dei tanti fan, ma anche da parecchie critiche da parte degli haters. Ecco perché qualche ora fa la bella messinese ha deciso di dire la sua sui social.

Rosalinda Cannavò è uscita dalla Casa di Cinecittà dopo aver trovato l’amore con Andrea Zenga, figlio del popolare ex portiere dell’Inter. A quanto pare, però, oltre al sostegno di molti ammiratori la meravigliosa attrice ha dovuto fare i conti anche con diversi affronti decisamente inadeguati.

Come apparso in una recente IG Stories, l’ex gieffina ha parlato addirittura di cattiveria, mostrando poi un messaggio dove veniva criticato il suo aspetto fisico. Dopo aver replicato a tono alle accuse ricevute, Rosalinda ha però anche voluto esprimere tutto il suo amore per chi continua a sostenerla e ad appoggiarla.