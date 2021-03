Chiara Ferragni ha svelato il patto fatto con suo marito Fedez prima della sua partenza per il Festival di Sanremo.

La gravidanza di Chiara Ferragni è ormai agli sgoccioli e l’influencer ha confessato che, qualcosa fosse entrata in travaglio prima del termine, Fedez si sarebbe ritirato dal Festival di Sanremo.

Chiara Ferragni pronta a partorire

Chiara Ferragni è entrata nella 38esima settimana e pertanto manca davvero pochissimo alla nascita della sua seconda figlia.

L’influencer ha confessato ai fan di Instagram che prima della partenza di Fedez per Sanremo 2021 si sarebbero messi d’accordo: se lei fosse entrata in travaglio proprio nelle giornate dedicate alla kermesse il rapper sarebbe rientrato quanto prima a Milano, abbandonando la competizione. “Io e Federico avevamo il patto che se avessi avuto contrazioni e se fossi andata in travaglio mentre faceva Sanremo naturalmente sarebbe tornato prima e avrebbe abbandonato la competizione, ma speravamo che non succedesse perché era la 36esima settimana”, ha dichiarato l’influencer.

A Sanremo Fedez ha indossato un abito della maison Versace con le iniziali dei suoi familiari e a quanto pare il nome della piccola – di cui i due hanno preferito finora non svelare il nome – comincerà con la lettera V. Chiara Ferragni ha anche rivelato che questa seconda gravidanza sarebbe stata più semplice rispetto a quella del suo primo figlio: “In questa gravidanza sono più in forma, ho preso meno chili però la pancia è molto più grossa.

Leo era nato a 37 settimane esatte però con induzione perché non cresceva abbastanza ed ora sono a 37+1 e lei non è ancora nata”, ha confessato ai fan via social.