Tina Cipollari sarebbe pronta per convolare a nozze col suo compagno, Vincenzo Ferrara.

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara sarebbero pronti per le nozze e scongiurata la crisi di alcuni mesi fa, secondo una fonte a loro vicina, tutto procederebbe liscio come l’olio.

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara: le nozze

Superata una crisi di alcuni mesi fa sarebbe tornato il sereno tra l’opinionista vamp di Uomini e Donne, Tina Cipollari, e il ristoratore Vincenzo Ferrara.

I due avrebbero voluto sposarsi già un anno fa ma poi, a causa dell’emergenza Coronavirus, erano stati costretti a rinviare la data del fatidico sì in attesa di tempi migliori. Vincenzo avrebbe rapidamente conquistato la simpatia dei tre figli che Tina ha avuto durante il suo precedente matrimonio (con Kikò Nalli) e nonostante qualche alto e basso i due sarebbero riusciti a trovare un perfetto equilibrio nel loro “amore a distanza”.

L’opinionista infatti continua a risiedere a Roma con i suoi figli, mentre Vincenzo abita a Firenze dove possiede la propria attività di ristorazione. In alcune occasioni i due sono stati avvistati a Firenze in compagnia di Giorgio Manetti (noto ex volto del dating show di Maria De Filippi) e della compagna Caterina proprio a Firenze alcuni mesi fa, e proprio il Gabbiano aveva espresso parole di stima nei confronti del nuovo compagno della Cipollari.

I due convoleranno a nozze entro il 2021? Per il momento sulla data del fatidico sì non vi sono certezze, ma i fan sono in attesa di saperne di più.