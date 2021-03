Dayane Mello ha confessato di aver telefonato a Rosalinda Cannavò una volta uscita dal GF Vip.

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò hanno lasciato la casa del GF Vip visibilmente contrariate e distanti. A quanto pare la modella brasiliana, una volta fuori dal reality show, avrebbe deciso di telefonare all’amica.

Dayane Mello telefona a Rosalinda

Per 5 mesi Dayane Mello e Rosalinda Cannavò hanno tenuto i telespettatori col fiato sospeso a causa dei loro baci bollenti e la modella brasiliana ha addirittura confessato di essere innamorata dell’attrice (salvo poi mandarla in nomination pochi giorni prima della finale).

Le due hanno lasciato la casa del reality show visibilmente in conflitto e, per stessa ammissione di Rosalinda, non si sarebbero praticamente rivolte la parola dopo gli ultimi avvenimenti. Entrambe hanno ammesso però di volersi bene, e Dayane ha confessato che una volta uscita dal GF Vip avrebbe telefonato all’amica:

“Io e Rosalinda abbiamo due caratteri diversi ma quando io avevo bisogno di lei, lei c’era, e quando lei aveva bisogno di me, io c’ero.

Tutto il mondo può parlare, ma solo io e lei sappiamo quello che abbiamo”, ha confessato. Anche Rosalinda ha ammesso di essere aperta a una rappacificazione con la modella brasiliana. Dayane ha anche confessato di essere sempre stata consapevole della propria attrazione per le donne e che si sarebbe innamorata di Rosalinda. Gli autori del GF Vip, a suo dire, sarebbero stati al corrente dei suoi sentimenti, e per questo avrebbero tentato in tutti i modi di spingerla tra le braccia degli uomini della casa.

Sarà vero? Al momento in tanti sono impazienti di sapere se le due amiche faranno finalmente pace.