Elisabetta Canalis sui social ha pubblicato un video dove ha commentato il tempo che ha conquistato i follower. “Illegale”.

Oltre 711mila like e più di 3mila commenti. L’ex velina Elisabetta Canalis con un video su Instagram ha conquistato centinaia di migliaia di follower, specie tra il pubblico maschile e non solo. “Cloudy” o meglio “nuvoloso” il commento sintetico del post della Canalis.

Parole le sue che sono valse più di mille parole.

Il successo del video? Naturalmente il vestito lungo bianco e trasparente abbinato a delle scarpe con il tacco dal tacco rosso. Infine pochi e semplici movimenti che ne hanno messo in risalto le forme. “Una bomba atomica”, ha commentato la ballerina Eleonora Abbagnato. “Credo che tutti stiano guardando le nuvole”, ha scritto un utente.

Il video sul meteo di Elisabetta Canalis

C’è chi l’ha definita la donna più bella d’Italia, chi invece l’ha comparata a Diletta Leotta.

Molti senza troppi giri di parole hanno scritto commenti di apprezzamento sul suo aspetto fisico ancora tonico. “Si va beh”, uno dei commenti più comuni da parte dei followers della showgirl.