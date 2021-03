Il like di Elisabetta Gregoraci a una frase sui social ha fatto pensare che l'ex gieffina possa essersi riferita a Pierpaolo Pretelli

Elisabetta Gregoraci resta una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 5 maggiormente interessate dal gossip. Come sappiamo, nella Casa di Cinecittà la showgirl calabrese aveva fatto parlare di sé soprattutto per la sua “amicizia speciale” con Pierpaolo Pretelli. I due avevano fatto sognare il pubblico, al punto che quando poi Pierpaolo si è invaghito di Giulia Salemi le delusioni di molti fan sono state enormi.

Le ultime indiscrezioni, riportate dalla popolare blogger Deianira Marzano sui social, svelano tuttavia che Elisabetta avrebbe recentemente messo dei particolari “like” su Instagram ad alcune precise frasi. Proprio queste ultime sono state quindi interpretate come possibili messaggi in codice nei confronti dell’ex gieffino.

Elisabetta: presunto segnale per Pierpaolo

Nel dettaglio, ha parecchio colpito il like della showgirl a una frase dello scrittore Massimo Bisotti, che recita: “Si resta un po’ intrappolati nelle cose non vissute”.

Tali parole, che sono tanto piaciute alla Gregoraci, potrebbero dunque nascondere una sorta di segnale verso l’ex Velino di Striscia la Notizia? La presentatrice di Battiti Live non ha mai voluto spingersi oltre nella casa più spiata d’Italia per rispetto del figlio Nathan Falco, nato dalla relazione con Flavio Briatore. Che forse adesso stia provando qualche rimpianto per la storia d’amore mai iniziata con il bel modello di Maratea?