Elettra Lamborghini sarebbe risultata positiva al Coronavirus e per questo non potrà prendere parte alle prime puntate della nuova stagione dell'Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi. Al suo posto potrebbe subentrare un sostituto.

Elettra Lamborghini sarebbe risultata positiva al Coronavirus e per questo non potrà sicuramente partecipare alle prime puntate dell’Isola dei Famosi, dove era attesa come opinionista insieme ad Iva Zanicchi. Stando ai rumor in circolazione la produzione dello show avrebbe già pensato ad un sostituto, ovvero Tommaso Zorzi (vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip). Sulla questione non vi sono conferme al momento, e del resto la stessa ereditiera non ha ancora annunciato la sua positività al virus attraverso i social.

Il nome di Tommaso Zorzi era in lizza come papabile inviato dello show, ma lo stesso influencer ha affermato che dopo 5 mesi nella casa del GF Vip non se la sarebbe sentita di entrare a far parte del cast di un altro reality show: “Dopo sei mesi di Grande Fratello Vip non sarei stato me stesso e forse avrei dato meno al programma di Ilary Blasi”, ha dichiarato. I fan sono in attesa di conoscere ulteriori dettagli sulle condizioni di Elettra Lamborghini che, al momento, non ha fornito notizie attraverso i social.

Al momento sembra improbabile che possa essere Tommaso Zorzi a sostituirla visto che l’influencer si è da poco ricongiunto ai suoi familiari dopo 5 mesi di lontananza a causa del Coronavirus.