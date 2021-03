Luigi Mastroianni, ex tronista di U&D, ha pubblicato il suo primo libro: la reazione della sua ex fidanzata Irene Capuano

Luigi Mastroianni ha pubblicato il suo primo libro dedicato al fratello Salvo, condividendo il lieto annuncio pochissime ore fa sul suo profilo Instagram. Già durante la sua esperienza come tronista a Uomini e Donne di Maria De Filippi aveva sempre manifestato l’immenso amore per il fratello affetto dalla sindrome di down.

Visualizza questo post su Instagram Belli miei, oggi é un giorno speciale.

Finalmente possiamo annunciare quello che per molto tempo ci ha tenuto coinvolti i cuori, quello che avrei voluto dirvi da tanti mesi. Dopo tanto lavoro, siamo riusciti a realizzare un sogno.

Il sogno di un romanzo speciale. Questa è la nostra storia.

La storia di due fratelli, uno però, piú gigante dell’altro.

È la storia di un fratello speciale che si intreccia alla mia e alle mie esperienze.

Esperienze di un Luigi che non avete mai conosciuto.

Ma anche tanto altro. Da oggi saremo felici di condividerla con voi 🤍 Da adesso sarà disponibile il pre order su Amazon.

Troverete LINK IN BIO ⬆️ DAL 23 MARZO LO TROVERETE IN TUTTE LE LIBRERIE D’ITALIA. 📚 Un post condiviso da Luigi Mastroianni (@luigi_mastroianni)

Ringraziando tutti, l’ex tronista ha così dichiarato che il suo libro è già decimo nella classifica generale di Amazon, nonostante sia ancora in pre-order. Moltissimi sono stati del resto i commenti sotto al post in questione, tra i quali si notano anche quelli degli ex colleghi Giordano Mazzocchi, Claudia Dionigi e Federico Gregucci.

Ma un complimento speciale è arrivato niente meno che da Irene Capuano, sua ex fidanzata conosciuta proprio nel dating show di Canale 5. Nonostante la rottura, Irene è infatti rimasta legata al fratello di Luigi, dimostrando pertanto tutta la propria felicità per questo bel progetto che finalmente vede la luce.