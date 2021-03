Madame, dopo il suo debutto al Festival di Sanremo 2021, ha conquistato la classifica top 50 di Spotify Italia, accaparrandosi la prima posizione.

La cantante 19enne Francesca Calearo, in arte Madame, ha esordito tra i Big che hanno partecipato alla 71esima edizione del Festival di Sanremo nel corso della prima serata della kermesse musicale. A poco più di una settimana dalla sua prima apparizione sul palco dell’Ariston, l’artista è riuscita ad accaparrarsi la prima posizione della classifica top50 di Spotify Italia.

Madame, dopo Sanremo 2021 conquista Spotify con il brano “Voce”

Il brano Voce, con cui Madame ha affascinato Sanremo 2021, è primo nella classifica top50 di Spotify Italia. In questo modo, la 19enne è riuscita a piazzarsi non solo davanti a Zitti e Buoni dei Maneskin, brano vincitore del Festival, ma anche ai colleghi Colapesce e Dimartino, in gara con Musica leggerissima e al duo composto da Fedez e Francesca Michelin, in gara con Chiamami per nome.

A proposito della canzone presentata sul palco dell’Ariston, Madame ha spiegato: «È una canzone sulla ricerca dell’identità, è un invito a trovare la propria voce nel casino che ci circonda. È una preghiera, anche a me stessa».

In occasione del Festival di Sanremo, il brano Voce – scritto da Madame e composto da Madame, Dardust ed Estremo – è risultato il vincitore del premio “Sergio Bardotti”, destinato al pezzo dotato del miglior testo.

La giovane artista ha all’attivo quattro Dischi d’Oro rispettivamente conseguiti con Schiccherie, 17, Baby, Defuera; un Disco di Platino ottenuto con L’anima feat.

Marracash e ha anche duettato con Marrachast, Ghali e i Negramaro.