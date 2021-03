Veronica de Nigris parla di una presunta omosessualità di Nicola Vivarelli, in arte Sirius: le voci sull'ex cavaliere di U&D si rincorrono sui social

Dopo la storica liaison con la iconica Gemma Galgani, a Uomini e Donne Nicola Vivarelli ha preso a corteggiare la bella Veronica de Nigris. I due sono usciti insieme per diverso tempo, poi Sirius ha confessato di aver consumato con la dama, mandandola così su tutte le furie.

A quel punto la De Nigris ha deciso di vendicarsi con una mezza bomba, sostenendo che l’ufficiale di marina si sia inventato di aver avuto un rapporto con lei solo per allontanare i rumor sulla sua presunta omosessualità.

“Ero incuriosita da lui, ma anche titubante. Se a 26 anni corteggi una donna di 72, o hai qualche neurone che non ti funziona oppure vuoi fare show. Ci siamo sentiti per qualche tempo e ci siamo visti in puntata.

Sembrava una persona abbastanza intelligente. […] ci siamo baciati […] ma c’erano delle cose che non mi tornavano. In programma era in un modo e fuori in un altro, è una persona falsa. Cosa è successo nell’ultima puntata? Sui social lui veniva accusato spesso di essere gay”.

Queste dunque le dure parole della bella dama di Benevento, che ha sottolineato come tra lei e Nicola non ci sia stata nulla di più rispetto al bacio.

Le voci di cui parla Veronica sono del resto effettivamente presenti sui social, pur se il Vivarelli nei mesi scorsi ha tenuto a ribadire di non aver mai preso in giro Gemma Galgani. Quale sarà dunque la verità?

Sirius è li solo per visibilità . È palese che è gay #uominiedonne pic.twitter.com/cVKg9oicxA — nadalike (@nadalike3) November 9, 2020