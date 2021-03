L'ex portavoce di Giuseppe Conte, Rocco Casalino, ha confessato alcuni retroscena della sua relazione con Josè Carlos Alvarez Aguila.

Rocco Casalino ha confessato a Oggi è un altro giorno alcuni retroscena sulla sua vita privata e sul fidanzato José Carlos, a cui è legato da 7 anni (e da cui si era separato in seguito allo scandalo del trading).

Rocco Casalino: la vita privata

Dopo un periodo di crisi e la separazione da José Carlos Alvarez Aguila, Rocco Casalino ha rivelato i retroscena della loro relazione al salotto tv di Serena Bortone. I due sono tornati insieme, ma l’ex portavoce di Conte non ha nascosto che la loro relazione sarebbe caratterizzata da alti e bassi: “Io e Josè andiamo verso i 7 anni insieme. Abbiamo alti e bassi, come penso sia normale”, ha affermato.

Per quanto riguarda le sue parole su Josè seguite allo scandalo del trading, Casalino ha detto: “Quando ho scritto il libro “Il portavoce” stavamo vivendo un momento bassissimo e quindi su di lui non sono stato proprio carino. In realtà, è una persona importante nella mia vita e ora stiamo molto bene insieme. Mi sta molto vicino ed è nei momenti difficili che vedi veramente le persone che ti vogliono bene”.

Al salotto tv di Oggi è un altro giorno Serena Bortone ha chiesto all’ex portavoce di Conte anche delucidazioni riguardanti il suo orientamento visto che, in passato, Casalino sarebbe avvistato in atteggiamenti intimi con alcune compagnie femminili.

L’ex portavoce di Giuseppe Conte ha risposto:“Bisessuale? L’ho fatto per un tempo ma credo di essere gay. Secondo me si può essere etero e avere esperienze con gli uomini e viceversa. Uno dentro di se secondo me la prova la sua identità, non c’è davvero tutta questa confusione.”