Tommaso Zorzi ha detto no all’Isola dei Famosi in qualità di opinionista, dunque Ilary Blasi dovrà fare a meno di lui

Uscito da pochi giorni dalla casa del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi è già stato raggiunto da un numero considerevole di proposte di lavoro. L’amato influencer, vincitore del reality condotto da Alfonso Signorini, si è però visto costretto a rifiutare una proposta a dir poco allettante, fattagli niente meno che da Ilary Blasi.

La popolare conduttrice lo avrebbe infatti voluto come opinionista nella prossima edizione dell’Isola dei Famosi in procinto di partire lunedì 15 marzo 2021. Tuttavia l’ex gieffino non se l’è sentita di accettare: come mai?

@tommaso_zorzi il twitter sembra propenso a non volerti opinionista all’Isola, sei ancora in tempo per pensarci #tzvip https://t.co/PYNSr4gU6T — TinkerBallsSmell (@BallsSmell) March 11, 2021

Intervistato di recente dal settimanale “Chi”, Tommy ha dunque svelato il motivo del suo primo diniego. Dopo la lunga permanenza nella casa di Cinecittà, il rampollo milanese preferisce infatti ritagliarsi un po’ di tempo per stare con la sua famiglia, ritrovando le giuste energie per un nuovo percorso in televisione. La vittoria del reality di Canale 5 gli aprirà infatti molte porte nel piccolo schermo, permettendogli di realizzare il suo sogno nel cassetto.

Sarebbe stato carino vederti all’Isola… Cosi, visto ke andiamo incontro alla bella stagione🌴 — ROSA BLU (@AALESSIA76) March 10, 2021