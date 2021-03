Wanda Nara ha postato sui social uno scatto bollente in perizoma e ha fatto il pieno di like.

Wanda Nara ha pubblicato uno scatto bollente mettendo in mostra il suo perfetto lato B. La moglie di Icardi ha conquistato i fan, che hanno riempito il post con i loro like.

Wanda Nara in perizoma: la foto

Wanda Nara ha conquistato i fan dei social postando una foto bollente in perizoma.

Nella didascalia alla foto la showgirl e manager di Icardi ha scritto: “Preparandomi per la prova costume 2021”. Come sempre la foto ha fatto il pieno di like, e i fan le hanno fatto centinaia di lodi per la sua bellezza e il suo lato B da urlo.

Wanda Nara è da poco rientrato a Parigi dove si è trasferita per stare accanto al marito, Mauro Icardi. Ovviamente con la coppia sono sempre presenti i 5 figli: Francesca, Valentino López, Isabella, Constantino López e Benedicto. Wanda Nara ha confessato che le sarebbe piaciuto avere un sesto figlio, decisione a cui suo marito Mauro si sarebbe opposto:

“Mi piacciono tantissimo i bambini, farei anche il sesto, ma se dovesse succedere Mauro lascia me e tutta la famiglia.

Lui voleva solo Francesca, poi l’ho convinto ed è arrivata Isabella. Non ha mai voluto un maschio perché pensava che su un maschio il cognome Icardi poteva creargli problemi, troppe aspettative. Da quando lo conosco mi ha sempre detto di volere una femmina, però adesso ha detto basta. Si vuole godere le sue bambine, ci tiene tanto e ha una pazienza che io non ho”, ha dichiarato Wanda Nara.