Macaulay Culkin reciterà nella decima stagione di American Horror Story. La prima foto sul set.

Ferve l’attesa per la decima stagione di American Horror Story che tra i protagonisti avrà Macaulay Culkin, famoso protagonista del film cult Mamma ho perso l’aereo.

Macaulay Culkin sul set

Sono iniziate le riprese di American Horros Story 10 e il creatore della serie Ryan Murphy ha postato sui social il primo scatto di Macaulay Culkin sul set insieme a Leslie Grossman.

“Qualcosa di sinistro sta per accadere”, ha scritto Murphy nella didascalia alla foto senza fornire ulteriori dettagli. Al momento non sono noti i titoli per questa decima stagione della serie né la data in cui è prevista la messa in onda della prima puntata. In tanti sono comunque impazienti di vedere di nuovo Macaulay Culkin sul set e di sapere qualcosa di più sul suo personaggio.

Ex baby star di Mamma ho perso l’aereo, Macaulay Culkin è finito al centro di un’intensa bufera mediatica per la causa intentata contro suo padre e per i problemi legati agli eccessi e agli abusi di sostanze. Dopo il successo avuto da bambino Culkin ha continuato ad accettare piccole parti nel mondo del cinema e della tv e si è dedicato all’altra grande passione della sua vita, la musica.

Dal 2013 al 2018 è stato co-fondatore dei The Pizza Underground. In passato Culkin ha testimoniato nel processo che ha visto protagonista Michael Jackson, suo grande amico fin da quando era bambino.