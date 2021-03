Dopo Rosalinda Cannavò anche Gabriel Garko, Barbara D'Urso e Massimiliano Morra potrebbero essere ascoltati in procura in merito all'Aresgate.

Nei giorni scorsi Rosalinda Cannavò è stata ascolta in procura per quanto da lei affermato in merito alla società Ares nella casa del GF Vip. Secondo i rumor in circolazione potrebbero essere ascoltati anche Barbara D’Urso, Gabriel Garko e Massimiliano Morra.

Aresgate: i dettagli

La bufera scatenata da Rosalinda Cannavò in merito al cosiddetto Aresgate al GF Vip, non sembra essere in procinto di placarsi: dopo che l’attrice è stata ascoltata in procura sembra che prossimamente anche Barbara D’Urso, Gabriel Garko e Massimiano Morra possano essere interrogati in merito alla vicenda. Al momento non è chiaro perché i 3 noti volti tv possano essere chiamati in procura. Gabriel Garko – che si era confrontato con Rosalinda nella casa del GF Vip, dove aveva fatto coming out – è stato protagonista di molte fiction Ares.

Massimiliano Morra insieme ad Adua è finito nell’occhio del ciclone per aver menzionato la scomparsa di Teodisio Losito nella casa del reality show mentre Barbara d’Urso ha citato l’episodio in questione – ovvero la conversazione avuta da Rosalinda e Morra al GF Vip – a Pomeriggio Cinque. Come persona informata sui fatti infine potrebbe essere ascoltato anche Alberto Tarallo, produttore della società con cui Losito stesso aveva collaborato per anni. Secondo i rumor in circolazione non sarebbero più visibili – sui canali Mediaset – gli spezzoni in cui Rosalinda Cannavò parlava della vicenda al GF Vip, e anche su questo la procura dovrà fare chiarezza.