Belén Rodriguez ha rotto il silenzio dopo le drammatiche immagini di Fabrizio Corona col volto coperto di sangue prima del suo arresto.

Belen Rodriguez: l’arresto di Corona

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona hanno vissuto un’intensa storia d’amore e, a seguire, sono rimasti in buoni rapporti.

La showgirl nelle ultime ore ha commentato le drammatiche immagini riguardanti l’arresto di Fabrizio Corona, che all’arrivo delle forze dell’ordine nella sua casa di Milano si è volutamente ferito e ha opposto resistenza prima di essere portato all’ospedale di Niguarda e poi in carcere.

“Penso che Fabrizio abbia già pagato abbastanza per i casini che ha fatto. Credo che nei suoi confronti ci sia un accanimento, mica possono fargliela pagare fino alla morte.

Ci sono dei mafiosi che sono liberi e a lui lo sbattono dentro perché ha fatto una diretta su Instagram? Ieri ho pianto tanto. Mi sembra che non sia più lucido, non sta più bene ed è una persona che ha bisogno di aiuto”, ha dichiarato la showgirl, che non ha mai nascosto i suoi rapporti d’amicizia con Fabrizio Corona. “Questa persona va curata. Si vede su Instagram che non sta bene.

Il gesto che ha fatto ieri era una chiara richiesta di aiuto”, ha aggiunto la showgirl. Intanto Ivano Chiesa, avvocato dell’ex Re dei paparazzi, ha fatto sapere che il suo assistito avrebbe tentato di tagliarsi le vene non appena ha saputo dell’arrivo delle forze dell’ordine presso la sua abitazione. Corona trascorrerà alcuni giorni in ospedale prima di essere trasferito in carcere.