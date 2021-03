Elettra Lamborghini ha confermato di essere positiva a Covid-19 e ha fornito delucidazioni sulle sue condizioni di salute.

Elettra Lamborghini ha confermato di essere risultata positiva al Covid. L’ereditiera avrebbe sintomi lievi della malattia e ha svelato ai fan le sue condizioni.

Elettra Lamborghini positiva al Covid

Elettra Lamborghini è risultata positiva al Coronavirus e per questo non potrà essere presente alle prime puntate dell’Isola dei Famosi (dove sarà sostituita da Tommaso Zorzi).

Sui social l’ereditiera ha rivelato di essersi messa a piangere quando ha scoperto che il test fosse positivo e ha anche rivelato di sapere chi l’avrebbe contagiata. “Se ce l’ho adesso, a questo punto l’ho preso la settimana scorsa – ha spiegato – E so anche da chi l’ho preso… Non devo essere inca**ata, purtroppo non c’è niente da fare ormai, anche se ero stata veramente attenta.

Comunque sto bene, sono piena di fazzoletti, ogni tanto mi gocciola il naso o mi scappa un colpo di tosse, sono un po’ depressa ma sto bene”.

In tanti tra i fan sui social le hanno mandato i loro messaggi d’incoraggiamento in attesa di poterla finalmente vedere nel ruolo d’opinionista all’Isola dei Famosi 2021.

In queste ore Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip 5, ha confermato che sarà il sostituto dell’ereditiera nelle prime puntate dello show. Zorzi inizialmente aveva rifiutato il posto all’interno del programma perché solo qualche settimana fa ha lasciato la casa del GF Vip (di cui è stato vincitore) dopo ben 170 giorni di permanenza.