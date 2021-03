Elisabetta Gregoraci ha tuonato contro Pierpaolo Pretelli per una sua affermazione sulla sua vita privata.

Elisabetta Gregoraci è tornata a scagliarsi contro il suo “amico speciale” del Grande Fratello Vip, ovvero Pierpaolo Pretelli. A Casa Chi l’ex velino ha infatti sostenuto che la showgirl avrebbe avuto “qualcuno” pronto ad aspettarla fuori dalla casa.

Elisabetta Gregoraci contro Pierpaolo Pretelli

Elisabetta Gregoraci è tornata a tuonare contro Pierpaolo Pretelli, con cui l’amicizia del Grande Fratello Vip – complice la liaison con Giulia Salemi – non è certamente terminata nel migliore dei modi. A Casa Chi Pierpaolo ha affermato di non essere mai stato innamorato della showgirl per cui avrebbe provato una semplice infatuazione. Elisabetta Gregoraci aveva da subito messo dei “paletti” con lui e in particolare Pierpaolo ha sottolineato di non aver mai creduto nella possibilità di far nascere una storia con lei perché qualcuno “l’avrebbe aspettata fuori dalla Casa”.

In effetti durante la permanenza di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip più volte si è sparsa la voce di una sua possibile relazione top secret, ma la voce non ha mai trovato conferme (e la showgirl non ne ha fornite). Una volta sentita la confessione di Pierpaolo Pretelli a Casa Chi, Elisabetta Gregoraci ha sbottato contro di lui e Giulia Salemi (usciti dalla casa del reality show in qualità di “coppia” di questa edizione).

“Io penserei alla loro di vita, ognuno la sua. Se fosse stato vero non avrei avuto nessun motivo nel dirlo. Che pagliacciata”, ha detto Elisabetta Gregoraci in riferimento a Pierpaolo. Come andranno a finire le cose tra i due?