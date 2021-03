Emily Ratajkowski ha partorito il suo primo figlio: la modella ha dato l'annuncio via social.

Emily Ratajkowski è diventata mamma per la prima volta: la modella ha annunciato di aver dato alla luce il suo primo figlio con un commovente post via social.

Emily Ratajkowski: è nato il figlio

Emily Ratajkowski e suo marito, Sebastian Bear-McClard, hanno finalmente abbracciato il loro primo figlio:“Sylvester Apollo Bear si è unito a noi.

Sly è arrivato l’8 marzo 2021 nella mattina più surreale, bella e pieno d’amore della mia vita”, ha scritto la modella dando l’annuncio ai fan dei social e mostrandosi mentre era intenta ad allattare il suo bambino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata)

Lei e Sebastian Bear-McClard si sono sposati nel 2018 dopo aver avuto il loro primo appuntamento poche settimane prima. La cerimonia si è svolta in comune a New York ed è stata tenuta rigorosamente top secret dalla coppia, estremamente gelosa della propria privacy. Quando ha annunciato la gravidanza Emily Ratajkowski si è rifiutata di svelare se avrebbe avuto un figlio o una figlia, assicurando che questo dettaglio non sarebbe stato importante per lei e suo marito.

“Non abbiamo idea di chi stia crescendo nella mia pancia. Chi sarà questa persona? Non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni e a quel punto sarà lui a farcelo sapere”, aveva dichiarato la modella. Emily Ratajkowski ha annunciato la nascita di suo figlio via social 3 giorni dopo il parto, forse per evitare che i paparazzi la fotografassero all’uscita dell’ospedale.