Elettra Lamborghini è positiva al Coronavirus: Tommaso Zorzi la sostituirà all'Isola dei Famosi 2021.

Elettra Lamborghini è risultata positiva al Coronavirus e per questo non potrà essere presente nelle prime puntate dell’Isola dei Famosi 2021 (al via dal 15 marzo). Tommaso Zorzi, vincitore dell’ultima edizione del GF Vip, la sostituirà in veste di opinionista.

Tommaso Zorzi sostituirà Elettra Lamborghini

Tommaso Zorzi sostituirà Elettra Lamborghini nelle prime puntate dell’Isola dei Famosi, condotto per questa nuova edizione da Ilary Blasi. Elettra Lamborghini ha confermato via social di essere risultata positiva a Covid-19. Il vincitore del Grande Fratello Vip, che in un primo momento aveva rifiutato la possibilità di partecipare al programma – vista la sua recente e lunga permanenza nel Grande Fratello Vip – ha confermato via social di aver accettato la proposta.

Almeno per quanto riguarda le prime puntate Zorzi sostituirà l’ereditiera in veste di opinionista, in attesa che Elettra Lamborghini torni a risultare negativa al tampone.

Io boomer che spoilero e poi cancello. Comunque presto vi comunico una novità 😂 — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) March 11, 2021

Per il momento l’ereditiera non presenterebbe sintomi gravi della malattia, e infatti sui social ha postato alcuni video ironici per i fan.

Con un video sui social Elettra Lamborghini ha tranquillizzato i fan sulle sue condizioni di salute. “Fino a poco fa ero twerking queen, adesso sono Covid queen”, ha ironizzato via social spiegando la sua situazione ai fan.