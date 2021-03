Karina Cascella ha attaccato Rosalinda Cannavò con uno sfogo via social.

L’atteggiamento di Rosalinda Cannavò non è piaciuto a Karina Cascella che sui social non ha perso occasione di tuonare contro l’influencer.

Karina Cascella contro Rosalinda Cannavò

Karina Cascella non ha gradito alcuni atteggiamenti di Rosalinda Cannavò nei confronti dei suoi ex compagni del Grande Fratello Vip e in particolare Stefania Orlando.

Dopo che l’ex gieffina ha commentato in maniera critica un commento della conduttrice al fidanzato Andrea Zenga, Karina ha sbottato sui social affermando: “Questa ragazza sta davvero diventato ridicola”, e ancora: “Dentro le faceva comodo fare l’amichetta di tutti. Poi adesso spara a destra e a sinistra”.

Al momento sembra che Rosalinda Cannavò abbia deciso temporaneamente di chiudere i suoi rapporti anche con l’amica Dayane Mello, che prima di lasciare la casa del reality show l’aveva mandata in nomination.

Rosalinda ha affermato che prima o poi si chiarirà con la modella brasiliana, e al momento Dayane ha semplicemente rivelato che avrebbero parlato per telefono. In tanti non hanno apprezzato la reazione di Rosalinda nei confronti di Stefania Orlando via social, e tra i fan c’è chi è in attesa di sapere se le due avranno un chiarimento in futuro. Al momento sembra che Rosalinda sia concentrata sulla sua storia d’amore con Andrea Zenga, sbocciata proprio nella casa del reality show.

Andrea ha rivelato che ci sarebbero i presupposti per un’importante storia d’amore, e i fan sono impazienti di sapere se la liaison tra i due è destinata a durare al di fuori del programma.