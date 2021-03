Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno deciso che per il momento non andranno a convivere: le parole dell'ex Velino

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli per il momento non andranno a convivere. I due gieffini hanno infatti deciso di vivere una relazione a distanza, come rivelato ai microfoni di “Casa Chi” dallo stesso ex Velino. L’influencer italo-persiana non sembrerebbe infatti interessata a trasferirsi a Roma, dove lui abita, ma vuole restare a Milano, dove ha intenzione di comprare casa.

Interrogato sulla questione, Pierpaolo Pretelli ha inoltre precisato: “Per ora iniziamo così. Lei viene giù, io vado su: la mia priorità è mio figlio e devo restare a Roma”.

“Sono molto innamorato, molto geloso ( eh Pier 🙈)…Con lei ho provato emozioni soprattutto FUORI che non provavo da tempo” #prelemi pic.twitter.com/47JP8Jq9Ec — PiacerePrelemi 🐨❤️ (@lovestanaccount) March 11, 2021

Nonostante ciò, l’ex gieffino si è dichiarato super innamorato della bella Giulia: “Mi è entrata dentro pian piano. A oggi ti dico che sono molto innamorato e geloso, palesemente preso da lei. […] Per lei provo emozioni che non provavo da un po’. Credo che tutti i tasselli siano al proprio posto. La mia vittoria ce l’ho ed è l’amore che provo per lei”. I fan del Prelemi possono dunque sentirsi soddisfatti: le cose tra loro procedono alla grande.