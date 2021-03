Pierpaolo Pretelli è tornato a parlare di Elisabetta Gregoraci, rivelando I messaggi segreti della showgirl su Giulia Salemi

Pierpaolo Pretelli è tornato a parlare della speciale amicizia con Elisabetta Gregoraci nata al Gf Vip, precisando che in qualche modo anche la conduttrice era interessata a lui. L’ex gieffino lo ha ribadito sia a Live da Barbara D’Urso sia a Casa Chi, rimarcarcando tuttavia il fatto di non essere mai stato innamorato di lei.

“Non ho mai detto di essermi davvero innamorato di Elisabetta. Ho sempre detto che era una sorta di cotta. Sì, è vero, ho pianto per lei. Ma sai quando si prendono queste cotte e non vieni proprio ricambiato? Lei mi ha fatto capire qualcosa in tanti modi, ma poi ha parlato di amicizia”. Per questo l’ex Velino ha sempre rispettato le decisioni della compagna di gioco, non insistendo là dove lei metteva i famosi paletti.

“Sei l’epicentro del mio terremoto”… un aereo porta gioia nel cuore di Elisabetta e disperazione in quello di Pierpaolo. 😳#GFVIP pic.twitter.com/ZzSuGyz31I — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 9, 2020

“Se lei mi avesse detto di sì, io ci sarei stato, non lo metto in dubbio. Poi le cose sono andate così. Sicuramente da parte mia c’era tutta la volontà e l’interesse di conoscerla anche fuori…”.

Infine Pierpaolo ha raccontato che già a dicembre Elisabetta si era accorta del suo interessamento per Giulia Salemi, da poco entrata nella Casa. Per questo motivo gli aveva scritto dei messaggi su dei fogli dove gli domandava direttamente se l’italo-persiana gli piacesse. A conclusione, Pretelli ha precisato che EliGreg aveva già una persona fuori, pur avendo fatto sognare tutti con la possibile coppia dei Gregorelli.