Dopo il post scioccante di Guendalina Tavassi, il marito Umberto le ha domandato scusa e ha dichiarato che proverà a riconquistarla

Umberto D’Aponte e Guendalina Tavassi sono una coppia da diversi anni. Lui le è stato pertanto vicino in parecchie occasioni, anche nel momento terribile in cui un hacker diffuse i video privati dell’ex gieffina, gettandola totalmente nel panico. Nelle scorse ore è tuttavia arrivato un messaggio inaspettato da parte della donna, che ha annunciato di essere separata in casa dal marito.

Guendalina Tavassi e Umberto sono separati da mesi per probabili corna di lui questo mi dimostra che non tutto è perfetto come sembra dai social — 🍒 (@badgaltwenty) March 11, 2021

Raga ma in che senso Guendalina Tavassi e il marito si sono lasciati? A me fanno scompisciare dal ridere mi dispiace troppo 😱😭 — Mickey is family. | Linetti Milkovich (@MarLovesBlood) March 11, 2021

Dal post condivido da Guendalina Tavassi su Instagram pare che la situazione sia definitiva e vada avanti da mesi. Al contrario Umberto si è mostrato molto più ottimista riguardo al futuro della loro relazione. Il 36enne ha infatti dichiarato che chiederà scusa alla sua dolce metà, perché sarebbe stato lui a commettere degli errori. “Sono innamoratissimo di Guendalina e farò di tutto per di riconquistarla. È normale che ci siano periodi in cui non stiamo bene o siamo separati… ma le chiederò scusa, fidatevi”.